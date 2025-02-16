بلاغ هام من وزارة الصحة للمواطنين..#خبر_عاجل

أوصت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بإتباع نظام غذائي متوازن والتمتع بنوم جيّد من أجل دعم المناعة والوقاية من الإصابة بالنزلة الموسمية.

ودعت وزارة الصحة عموم المواطنين، في بلاغ لها، إلى ضرورة غسل اليدين بإنتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية وغسلهما قبل لمس الوجه (العينين، الأنف، الفم) مشدّدة على ضرورة التهوئة الجيدة من خلال فتح النوافذ وتجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة وإرتداء الكمامة عند التعامل مع المصابين أو زيارة مكان مغلق أو مزدحم.

وذكّرت وزارة الصحة بأهمية التطعيم السنوي ضدّ الأنفلونزا الموسمية، معتبرة أن اللقاح أهم وسيلة لتقليل خطر الإصابة والمضاعفات داعية عند الإصابة، إلى الراحة لمدة 3 إلى 5 أيام لتسريع التعافي ومنع نقل العدوى، وفي حال ظهور الأعراض كالعطس أو السعال الى استخدام المريض الكوع أو المنديل الورقي للعطس والسعال والتخلص منه فورًا، فضلا عن غسل الأنف بانتظام لتفادي التعفنات الجرثومية.

ونصحت وزارة الصحة بشرب السوائل بكثرة (ماء، نقاع أعشاب) واستخدام الأدوية المسكنة عند الحاجة، مع استشارة الطبيب عند استمرار الأعراض واستشارته فورًا في حالة الحمى المرتفعة وظهور علامات ضيق التنفس أو التعب الشديد.