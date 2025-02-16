هام/ شروط منح القروض السكنية من صندوق “فوبرولوس”..

كشف الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (سبرولس)، عمر السعيداني، أن قروض السكن الممنوحة من قبل صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء (فوبرولوس)، تخضع لشروط معينة تخص كل من الأجير والسكن المعني.

ويمكن للأجير وشريكه، الذين لا يمتلكان عقارا، الاستفادة من تمويل الصندوق، باستثناء مشاريع التوسعة، بشرط دفع مساهمة الضمان الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أوالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، لمدة سنتين على الأقل.

ويتراوح معدل الأجر الشهري الخام للأجير وشريكه أو للأجير فقط (الأعزب)، بين مرة واحدة الحد الأدنى للأجر المضمون، المقدر حاليا بنحو 564 دينارا و6 مرات الحد الأدنى للأجر المضمون، أو 3384 دينارا (بين 564 دينارا و3384 دينارا).

ويتعين على الأجير، الذي لا يجب أن يتجاوز عمره الأقصى للسداد 75 عاما، ضمان التمويل الذاتي بنسبة 10 بالمائة من سعر شراء السكن، مع العلم أن فترة السداد تمتد على 25 عاما.

ويجب شراء السكن من باعث عقاري بمساحة مغطاة تبلغ 100 متر مربع (م2) كحد أقصى للسكن الفردي و 120 متر مربع للشقة.

ولا ينبغي أن يتجاوز سعر المتر المربع 3،3 أضعاف الحد الأدنى للأجر، أي أن يكون الحد الأقصى لسعر المتر المربع 1861،2 دينار.

ويتم بيع المساكن المسجلة في نظام الفوبرولوس بضريبة القيمة المضافة بنسبة 0 بالمائة.

وتوجد أربعة مزايا يتم منحها حسب فئات الأجراء.

ويمكن للفئة الأولى، التي يتراوح أجرها الشهري الخام بين 1 و 2،5 مرة من الأجر الأدنى المضمون (564 دينارا و1410 دينارا) الإستفادة من قرض سكني الفوبرولوس بمعدل فائدة 1 بالمائة، مع فترة إمهال مدتها 3 سنوات.

ويمكن للفئة الثانية التي يتراوح أجرها الشهري الخام بين 2،5 مرة الحد الأدنى للأجر و 3،5 مرة الحد الأدنى للأجر (بين 1410 دينار و1974 دينار) الإستفادة من قرض سكني بسعر فائدة 3 بالمائة مع فترة إمهال مدتها ثلاث سنوات.

ويمكن لللفئة الثالثة التي يتراوح دخلها الشهري الخام بين 3،5 أضعاف الحد الأدنى للأجر و4،5 أضعاف الحد الأدنى للأجر (بين 1974 دينار و2538 دينار)، يمكنها الحصول على قرض سكني بسعر فائدة 5 بالمائة مع فترة إمهال مدتها سنتين.

ويمكن للفئة الرابعة التي تنتفع براتب شهري إجمالي بين 4،5 أضعاف الحد الأدنى للأجر و6 أضعاف الحد الأدنى للأجر (2538 دينارا و3384 دينارا) الحصول على قرض بنسبة فائدة تقدر ب 7 بالمائة مع فترة إمهال مدتها سنتين.

ويجب أن تفي قروض الإسكان الممنوحة بموجب نظام “فوبرولوس” بالشروط المذكورة أعلاه وتستند إلى الموارد المتوفرة في الصندوق، والذي يتم تمويله من خلال مساهمة أصحاب العمل مقابل الدفع الشهري لضريبة الفوبرولوس المحددة بنسبة 1 بالمائة على أساس إجمالي الأجور الخام الشهرية.