إنجاز طبي جديد في تونس بمستشفى شارل نيكول..وهذه التفاصيل..

نجح فريق طبيّ بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي شارل نيكول، نهاية الأسبوع الماضي، في تحقيق إنجاز طبي جديد في تونس يتمثّل في إجراء أوّل عملية جراحية بالموجات فوق الصوتية لتخفيف الضغط العصبي في الطرف العلوي.

وأفادت وزارة الصحة في بلاغ لها، أن تقنية” WALANT “وهي تقنية حديثة دقيقة وفعّالة تعتمد على استخدام الموجات فوق الصوتية لتوجيه التدخل الجراحي في الوقت الفعلي، مما يتيح جراحة دقيقة عبر الجلد دون الحاجة إلى تخدير عام أو إقامة في المستشفى.

وتتمثّل المزايا الطبية والجراحية لهذه التقنية بالخصوص في استعمال التخدير الموضعي دون اللجوء إلى التخدير الكلي وبذلك يكون الألم بعد العملية أقل مقارنة بالجراحة التقليدية وتكون الشقوق الجراحية صغيرة مما يقلل من الآثار غير المرغوب فيها ويحسّن التعافي فضلا عن قصر فترة النقاهة مقارنة بالجراحة الكلاسيكية.

وتستغرق العملية التي يتم فيها إعتماد هذه التقنية أقل من 15 دقيقة، و تمكّن المريض من مغادرة المستشفى في نفس اليوم، كما تقلل هذه التقنية من استهلاك المستلزمات الطبية والاستغناء عن الأدوات الجراحية المعقدة.

ويشكل هذا الإنجاز نقلة نوعية في جراحة الطرف العلوي في تونس، مع التركيز على تحسين تجربة المريض وضمان تعافٍ أسرع، مما يعزز مكانة الكفاءات الطبية التونسية على المستوى الإقليمي والدولي.

جدير بالذكر أنّ العصب المتوسط المرتبط بالجهاز العصبي، هو عصب يتحكم في حركة اليد، ويمكن أن يحدث انضغاطه على مستوى المرفق أو اليد.