جريمة قتل مروعة..يقتل شقيقته ويلقي جثتها في أرض فلاحية..!!

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شهدت قرية الشاورية بمحافظة قنا في مصر جريمة قتل مروعة حيث تم العثور على فتاة تبلغ من العمر 25 سنة جثة هامدة بأحدى الضيعات الفلاحية.

وتفيد تفاصيل الواقعة وفق ما نقلته وسائل اعلام محلية ان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تلقت بلاغا حول العثور على جثة سيدة متغيبة منذ يومين تحمل أثار عنف.

وتبين بعد سلسلة من التحريات أن الجثة لفتاة تدعى “نعمات.ط.ف” ،25 عامًا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتبين من التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة، شقيق المجني عليها، ضربها بحجر وألقى جثتها في ارض فلاحية.

وقد تحرر محضر في القضية للكشف ملابساتها.