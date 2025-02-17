صادم/ تلميذ يسرق المخدرات من والده ويقوم بترويجها في مدرسته..!!

توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالمرسى الغربية مفادها ضلوع طفل قاصر في ترويج مخدر القنب الهندي بإحدى المدارس الإعدادية بالجهة.

وأوضحت الإدارة العامة للأمن الوطني أنه بإيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة، تم إجراء جملة من التحريات الميدانية من قبل فرقة الشرطة العدلية بالمرسى و الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، تم ضبط تلميذ بحوزته قطعة من مخدر القنب الهندي كان يخفيها بكتاب مدرسي تزوّد بها من تلميذ آخر تم القبض عليه.

واضافت أنه بالتحري في الموضوع، تبيّن وأن الأخير يقوم بترويج مخدر القنب الهندي بالمؤسسة التربوية بعد سرقتها من والده (مروّج مخدرات)، ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى منزله أين تم القبض على والده والمزوّد وحجز 4 صفائح و 10 قطع معدة للترويج من مخدر القنب الهندي و سكين كبير الحجم و مبلغ مالي قدره 720 دينار و 02 هواتف جوالة.

وقد تم الإحتفاظ بالوالد والمزوّد بعد استشارة ممثل النيابة العمومية من أجل “ترويج المخدرات المرتكبة ضد قاصر سنه دون 18 سنة بتحريض من أصوله وبداخل مؤسسة تربوية”.