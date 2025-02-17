نصف رجال تونس يدخنون..

أفاد رئيس التحالف التونسي لمقاومة التدخين حاتم بوزيان، أن 48 بالمائة من الرجال في تونس يدخنون وواحدة من بين كل 5 حالات وفاة تعود اسبابها بشكل مباشر إلى التدخين.

وأوضح بوزيان، خلال ندوة علمية نظمتها الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس نهاية الأسبوع المنقضي، أن آخر الإحصائيات الرسمية التي تحصل عليها التحالف تشير إلى أن 13200 حالة وفاة سنويا تعود أسبابها بشكل مباشر اوغير مباشر إلى التدخين، معتبرا ان هذه الأرقام هي بمثابة الكارثة التي يجب التصدي لها.

ولفت الى ان 25 بالمائة من الأطفال المتمدرسين في تونس هم من المدخنين، مشيرا إلى أن هذا العدد في تصاعد مستمر من سنة إلى أخرى، خاصة مع بروز أشكال وأنماط جديدة للتدخين وبنكهات متنوعة ظهرت بالخصوص مع السجائر الالكترونية والمسخنة والتي تحاول من خلالها شركات التبغ العالمية تحفيز الشباب وغيرهم من الفئات العمرية على استعمالها رغم مضارها الكبيرة المثبتة علميا.

وشدد على أن 90 بالمائة من أسباب سرطان الرئة تعود بالأساس إلى عامل التدخين.

وقال أن كلفة علاج مريض سرطان الرئة تتراوح بين 250 و300 ألف دينار في السنة وهو ما يبرز الكلفة الباهضة للعلاج على الفرد وعلى المنظومة العلاجية الوطنية التي تنفق حوالي 2 مليار دينار سنويا اي ما يعادل 1,8 بالمائة من الناتج الدالخلي الخام، كأعباء علاجية لمجمل الأمراض التي تتسبب بها هذه الكارثة على حد وصفه.

وأفاد بوزيا ن أن التحالف التونسي لمقاومة التدخين قدم مقترح قانون جديد لوزارة الصحة يهدف إلى اعتماد مقاربة مرحلية جديدة في مكافحة هذه الظاهرة وذلك من خلال منع التدخين على من سنهم دون 18 سنة وتفعيل الإجراءات المتعلقة بالفضاءات دون تدخين، وتوسيع الأطر التي تشملها، بالاضافة الى تفعيل العمل التحسيسي التوعوي في الفضاءات التربوية والمهنية وفي النقاش العام وتوجيه المدخنين الى السلوكيات الإيجابية المعتمدة للإقلاع عن التدخين على غرار اعتماد تقنيات الإلهاء والاستبدال والتعويض بمحفزات صحية والقيام بالأنشطة البدنية المساعدة والتوجه الى فضاءات المساعدة الطبية التي توفرها مراكز الإقلاع عن التدخين المنتشرة بعدد من الهياكل والمؤسسات الصحية.

والتحالف التونسي لمكافحة التدخين هو أول تحالف مدني لمكافحة التدخين تأسس يوم 31 ماي 2022 ويضم تسع جمعيات تونسية وهي الجمعية التونسية لجراحة الأورام والجمعية التونسية للوبائيات والطب الوقائي والجمعية التونسية للسكري والتغذية والجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية والجمعية التونسية لأمراض القلب والشرايين وجراحة القلب وجمعية تونس للسلامة المرورية والجمعية التونسية للدفاع على حقوق الطفل والجمعية التونسية لطلبة الطب وجمعية أطباء الأمراض الصدرية وحساسية الجهاز التنفسي بالوسط والجنوب التونسي.

ويسعى التحالف الى المساهمة في إرساء السياسات ضد التدخين والتوعية بأخطاره. ويهدف الى المشاركة في تنفيذ المبادئ التوجيهية لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وإعداد البرامج التوعوية للوقاية من التدخين والحث على الإقلاع عنه.