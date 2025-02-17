هام/ وزارة الشؤون الاجتماعية تشرع في صرف منح شهر فيفري 2025 ومساعدة شهر رمضان لفائدة هذه العائلات..

شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، في صرف منحة شهر فيفري الجاري لفائدة العائلات المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي المنتفعة بالمنحة الشهرية، وفق ما جاء في بلاغ نشر عشية اليوم، على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”.

وتتضمّن هذه المنح ، حسب البلاغ، مبلغ المنحة الأساسي الجديد المحدّد بـ 260 دينار، بالإضافة إلى مبلغ 20 دينار بعنوان شهر جانفي 2025 و60 دينار مساعدة شهر رمضان المعظم.

ويشار إلى أن قرارا مشتركا، من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية، يتعلّق بضبط طريقة احتساب ومِقدار التحويلات المالية المُباشرة لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 جانفي 2025، وحُدّد بمقتضاه مقدار أساسي للتحويل المالي بمبلغ قدره 260 دينار شهري للفرد أو للأسرة الواحدة. وقد دخل هذا القرار المشترك حيّز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2025، وفق الرائد الرسمي.