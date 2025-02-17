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سعيّد يشدد على ضرورة الاستعداد الجيد لموسم الحج القادم

2025/02/17 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله عصر اليوم الاثنين بقصر قرطاج، وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، على ضرورة الاستعداد الجيّد لموسم الحج القادم وتوفير أفضل الظروف للحجاج التونسيين لأداء مناسك الحج.

كما أكد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، ضرورة تأمين الإحاطة بالحجيج التونسيين وإرشادهم قبل توجههم إلى البقاع المقدسة وأثناء تواجدهم بها بالتنسيق مع كلّ الجهات المعنية.

وأبرز سعيّد أهمية دور المرافقين والمرشدين في التوعية والتأطير والإحاطة بضيوف الرحمان، واختيار النزل التي سيُقيمون بها اختيارا يُيسّر لهم أداء مناسك الحج وزيارة المدينة المنورة. كما أوصى بضرورة اختيار مخيّم واحد لجميع الحجاج التونسيين في كلّ من منى وعرفات حتى لا يتكرّر ما حصل في السنة الماضية، وفق ذات البلاغ.

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