أبرز ما جاء في لقاء سعيد بالرئيس المدير العام للستاغ والمدير المركزي للإنتاج بالصوناد..

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر هذا اليوم، الاثنين 17 فيفري 2025 بقصر قرطاج، كلاّ من فيصل طريفة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ونعمان المرايحي المدير المركزي للإنتاج بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وتناول هذا اللقاء الإجراءات التي أذن رئيس الجمهورية باتخاذها لجدولة الديون المتخلدة بذمّة عدد من منخرطي الشركتين سواء من الأشخاص الطبيعيين أو من المؤسسات الصغرى على وجه الخصوص التي توقّفت عن العمل نتيجة لتراكم الديون. وهذا الوضع لا تستفيد منه لا الشركتان المذكورتان ولا من تمّ قطع الماء أو الكهرباء عنهم وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بتمتيع المجامع المائية من جدولة ديونها حتّى لا يتكرّر ما حصل في السنوات السابقة. كما أوصى بضرورة الإسراع بوضع خطة لتجديد شبكة المياه الصالحة للشراب.

وأكّد على ضرورة إعلام المواطنين قبل قطع الماء في صورة القيام بأشغال صيانة أو إصلاح حتى يتّخذ المواطنون احتياطاتهم، هذا إلى جانب أنّ الدّولة محمول عليها بنصّ الدستور توفير الماء الصالح للشراب للجميع على قدم المساواة.