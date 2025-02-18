عاجل/ بشرى سارة للمواطنين بخصوص مساكن “سبرولس” في 4 أحياء بالعاصمة..

قال الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (سبرولس) عمر السعيداني، إن العمل جار حاليا على حل الإشكاليات المتعلقة بالتفويت للمتسوغين في حوالي 1000 مسكن بكل من حي الرمانة والمنار والمرسى والمنزه الثامن بالعاصمة، مبينا أنه تم استصدار قرار للتفويت منذ 2015 لكن الملف شهد عدة إشكاليات والتي من المنتظر تجاوزها وحلها قريبا.

وافاد عمر السعيداني اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2025 بأنه في القريب سيتم حل مشكل التفويت لحوالي 200 متسوغ في حي الرمانة.

وذكر في تصريح للإذاعة الوطنية أن الشركة ومنذ سنة 1980 قامت بالتفويت في حوالي 9 آلاف مسكن للمتسوغين، لكن الإشكال بقي قائما بخصوص 1000 مسكن والذي من المنتظر تسوية وضعيتهم قريبا