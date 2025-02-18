جندوبة: مطار طبرقة عين دراهم الدولي ” كنز” يحتاج إلى اهتمام ليسترجع نشاطه الفعلي

يبعد مطار طبرقة عين دراهم الدولي نحو 13 كم عن مدينة طبرقة الساحلية التابعة لولاية جندوبة وهو مطار جاهز لاستقبال الطائرات، إلا أن نشاطه تراجع منذ 2011 وصل إلى حد تسجيل صفر حركة جوية في جانفي 2025، وفق آمر المطار أنيس العزيزي.

وتعد ولاية جندوبة وفق المندوب الجهوي للسياحة طبرقة-عين دراهم، عيسى المرواني ، وجهة سياحية جذابة لما تتميز به من خصائص ثقافية وتاريخية واجتماعية متعددة ومتنوعة يؤهلها أن تكون وجهة لاستقطاب السياح من أسواق مختلفة وهذا رهين استعادة المطار لدوره الرئيسي.

وعرف هذا المطار نشاطا فعليا منذ سنة 1992 وفق آمره، أنيس العزيزي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إذ تبلغ طاقة استيعابه 250 ألف مسافر في السنة لكنه شهد تراجعا ملحوظا ليصبح اليوم “قائما من حيث توفر المعدات والتجهيزات والعنصر البشري الكفء دون تسجيل نشاط فعلي”.

ووفق المتحدث، يمتد هذا المرفق العمومي الذي تخصص له الدولة سنويا اعتمادات مالية هامة، على مساحة 240 هكتارا مسيجة ومستغلة بالكامل و540 هكتارا معدة لتوسعته لاحقا، كما أنه مجهز بأحدث التجهيزات للملاحة الجوية وله بنية تحتية “ممتازة” فضلا عن إدارته من قبل إطارات وأعوان جميعهم ” يخضعون دائما للتكوين المستمر” وهو ما يجعله مرفقا قادرا على استقبال كل أنواع الطائرات.

وأضاف أن تراجع نشاط المطار بدأ تدريجيا بعد سنة 2011 إذ كان يستقبل قبل ذلك العام ” مسافرين من مختلف أنحاء العالم على غرار فرنسا وألمانيا وإيطاليا”، قائلا في ختام تصريحه ” نحن جاهزون لاستقبال كل الرحلات والعناية بالمسافرين في أفضل الظروف لو توفرت الرحلات فعليا”.

وأكد المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بولاية جندوبة علي الزغلامي في حوار هاتفي مع (وات)، أن ضخ الروح في مطار طبرقة بات ضرورة ملحة و”هذا من صلب مهام مختلف المتدخلين”، ملاحظا أن نسبة هامة من أبناء الشمال الغربي من المقيمين في الخارج، الكاف وجندوبة وسليانة وباجة، عبروا في عديد المناسبات عن رغبتهم في العودة الصيفية إلى تونس بهذا المطار عبر الناقلة الوطنية لقربه من ديارهم من حيث المسافة وأيضا ربحا للوقت”.

من جانبه، دعا المندوب الجهوي للسياحة عيسى المرواني إلى التسريع في تنشيط الحركة الجوية على مستوى مطار طبرقة-عين دراهم الدولي وإعطائه ” دفعا جديدا” حتى تجني الجهة ثماره اقتصاديا واجتماعيا.

وأعلن بالمناسبة عن تنظيم رحلات غير منتظمة بين طبرقة وبولونيا بداية من جوان القادم من السنة الحالية بعد تقدم المشاورات بين سلطة الإشراف ومتعهد الرحلات، بمعدل رحلتين غير منتظمتين أسبوعيا وذلك حتى شهر أكتوبر، وهذا من شأنه أن يعيد النشاط الفعلي للمطار كما سيكون له أثر إيجابي على القطاع السياحي في إشارة إلى ما تزخر به الجهة من سواحل تمتد على أكثر من 25 كم ووحدات فندقية بعضها قريب من المطار ومراكز ترفيهية وتنشيطية كسياحة الصولجان وسياحة الصيد التي تنتطلق سنويا من جانفي إلى أكتوبر.

وكان وزير النقل رشيد العامري، أكد في تصريحات إعلامية حرص الحكومة على إعادة تنشيط المطارات الداخلية ومنها مطار طبرقة كما تعمل الوزارة على جلب سائحين من أسواق أوروبية جديدة تعتمد في وجهتها هذا المطار الذي حظي باهتمام الوزارة.