عاجل/بسبب أحداث العنف الاخيرة: وزارة الشباب والرياضة تتخذ هذه القرارات..

اعلنت وزارة الشباب والرياضة انه تقرر في اعقاب اجتماع انعقد امس الاثنين بإشراف الوزير الصادق المورالي وبحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وعدد من القيادات السامية بوزارة الداخلية ورئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بوجلال البصيري والمدير العام للحي الوطني الرياضي قيس بوزيان عن حزمة من القرارات بعد احداث العنف الاخيرة التي جدت بين الجماهير يوم الأحد الماضي بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في لقاء السوبر بين اللترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي وبقاعة محمد الفطناسي ببنزرت في مباراة أصاغر كرة السلة بين إسمنت بنزرت والنادي الإفريقي.

وتم خلال هذه الجلسة تباحث أسباب العنف داخل الملاعب والقاعات الرياضية، وأكّد الحضور أنّ منسوب العنف قد أخذ منحى خطيرا أصبح يهدد السلم الاجتماعي من خلال خلق أجواء مشحونة ببث الكراهية وتأجيج النعرات الجهوية والذي من شأنه أن يمسّ بأمن البلاد وسلمها وفق البلاغ الصادر عن وزارة الشباب والرياضة على صفحتها الرسمية.

وقالت الوزارة انه في في اطار الحرص على ضمان حسن استكمال الموسم الرياضي الحالي في أفضل الظروف، تقرر إقرار عقوبات تكميلية بالتنسيق مع وزارة العدل بمنع ذوي الشبهة أو كلّ من ثبتت إدانته في ارتكاب أحداث عنف من الدخول إلى الملاعب ودعوة الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة إلى تطبيق القانون عند حصول أي تجاوزات وفرض عقوبات قد تصلُ إلى تسليط عقوبة اللعب دون حضور الجمهور “الويكلو” بالنسبة للجمعيات التي تتسبب جماهيرها في أحداث العنف والشغب.

كما تمت دعوة وسائل الإعلام لأن تكون شريكا في الحفاظ على السلم الاجتماعي وتوعية الجماهير خلال البرامج الرياضية وتجنّب بثّ التصريحات النارية أو كل ما من شأنه أن يؤجّج الوضع العام الى جانب دعوة المسؤولين في كلّ الهياكل الرياضية بمختلف اختصاصاتها من رؤساء جامعات وجمعيات ومسيرين والفنّيين واللاعبين إلى التحلّي بروح المسؤولية وتجنّب الإدلاء بأي تصريحات من شأنها إثارة النّعرات الجهوية والمساس بالأمن العام.