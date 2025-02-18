عاجل/ وفاة مُسترابة لطالبتين عُثر عليهما بمنزل على وجه الكراء في هذه الجهة

عثرت وحدات الحماية المدنية في سيدي بوزيد، على طالبتينن كانتا قد فارقتا الحياة بمنزل على وجه الكراء بحي القوافل، في حين كانت الطالبة الثالثة بحالة اغماء ليتم نقلها للمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.

وقد تنقلت وحدات الحماية المدنية على إثر و ورد معلومات حول تسجيل حالات إغماء في صفوف طالبات يقمن بمنزل على وجه الكراء بحي القوافل بمدينة سيدي بوزيد، وذلك حسبما نقلته الديوان اف ام عن مصدر من الحماية المدنية بالجهة.

ومن جهتها تولت الوحدات الأمنية فتح بحث تحقيقي في الغرض لمعرفة ملابسات الحادثة، والتي مازالت أسبابها مجهولة الى حد الآن.