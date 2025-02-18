عاجل/ اتفاق غزّة: تسليم 6 إسرائيليين دُفعة واحدة و4 جثث..



أكد رئيس الوفد المفاوض في حركة حماس خليل الحية أن حركته ستفرج السبت المقبل عن 6 رهائن إسرائيليين أحياء وعن 4 جثث لرهائن الخميس المقبل، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الحية إن “قررت الحركة وفصائل المقاومة الإفراج السبت المقبل عمّن تبقّى من أسرى الاحتلال الأحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وعددهم 6 أسرى”، مشيرا أن إسرائيل ستفرج عن دفعة جديدة من المعتقلين الفلسطينيين مقابلهم وفق المعايير المتفق عليه.

ومن جهته، أفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 6 رهائن إسرائيليين أحياء من غزة يوم السبت.

وقال المكتب في بيان: “في مفاوضات القاهرة تم التوصل إلى تفاهمات يتم بموجبها إطلاق سراح المختطفين الستة الأحياء من المرحلة الأولى يوم السبت. وسيتم تسليم 4 جثث محتجزة إلى إسرائيل يوم الخميس المقبل. وبموجب الاتفاق، من المتوقع تسليم 4 جثث أخرى إلى إسرائيل الأسبوع المقبل”.