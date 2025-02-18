عاجل/ الخدمة الوطنية: هؤلاء معنيّون بتسوية وضعياتهم خلال سنة واحدة

أفاد مدير إدارة التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني العميد حاتم السوسي، بأن الشبان المولودين خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس من سنة 2005 ، والشباب المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية من مواليد 2001 و2002 و2003 و2004 معنيون بتسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية في ظرف سنة واحدة، وذلك بالحصول على إعفاء أو تأجيل.

وأضاف السوسي في تصريح إعلامي، خلال اليوم التحسيسي حول الخدمة الوطنية والإطار التشريعي المنظّم لها، الذي نظمته وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء بقصر العلوم بالمنستير، أن الاقبال التلقائي على أداء الخدمة الوطنية، من شأنه أن يجنب الشباب الإحالة على المحاكم العسكرية وصدور أحكام بالسجن في شأنهم قد تصل إلى عام كامل، وإدراجهم بالتفتيش.

وأوضح أنه تم الى حد الآن، إحالة ما يناهز عن 90 ألف ملف من المتخلفين عن الخدمة الوطنية من مواليد 2001 و2002 على المحاكم العسكرية، داعيا إياهم إلى التقدم إلى مراكز التجنيد خلال شهر مارس القادم لتسوية وضعياتهم، وتفادي الإجراءات المعقدة التي يتطلبها الحصول على إيقاف التفتيش.

وأشار إلى وجود « عزوف كبير » عن أداء الخدمة الوطنية، رغم ما توفره المؤسسة العسكرية من تكوين يمكن أن يفيدهم في حياتهم العملية، ومن مبادئ سامية تحث على الاستعداد الدائم للدفاع عن حرمة الوطن وخدمته خلال فترات السلم أو الحرب أو الكوارث والجوائح.