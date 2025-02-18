عاجل/ أودى بحياة 6 أشخاص: بلاغ من “فسفاط قفصة” حول حادث مرور بالجهة

نفت الإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة ضلوع أي قطعة من أسطولها البري في الحادث الأليم، الذي جدّ صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق الرابطة بين مدينتي الرديف وأم العرايس، ولاية قفصة، إثر اصطدام حافلة نقل للركاب بشاحنة ثقيلة.

وأكدت شركة فسفاط قفصة، في بلاغ لها، أن الشاحنة موضوع الحادث هي على ملك خاص لنقل مواد البناء ولا علاقة لها بنقل الفسفاط.

وتقدمت الإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة بأبلغ التعازي إلى أسر المتوفين متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة على تقديم العون اللازم في الغرض.

يذكر ان حادث مرور جدّ فجر اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2025، بين مدينتي الرديف وأم العرايس بولاية قفصة، أسفر عن وفاة 6 أشخاص واصابة اخرين.

وتمثلت صورة الحادث في اصطدام حافلة للمسافرين وشاحنة ثقيلة.