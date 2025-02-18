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هكذا أطاح الأمن برئيس جمعية إدّعى تعرّضه لـ”براكاج” وفقدان 19 ألف دينار.. #خبر_عاجل

2025/02/18 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2025، بالاحتفاظ بشخص من أجل الإيهام بجريمة، بعد ادعاءه بأنه قد تعرض لسرقة مبلغ مالي قيمته 19 ألف دينار، حسبما اكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري، في تصريح لموزاييك.
والمعني هو رئيس إحدى الجمعيات المائية في القصرين، ادعى أنه تعرض لـ”براكاج” فقد فيه 19 ألف دينار، في مدينة القصرين.
وبعد انطلاق الأبحاث في القضية من قبل الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين، وبعودة قوات الأمن لتسجيلات كاميرات المراقبة، تبين أن المشتبه به لم يتعرض لأي سرقة، وأنه قد لجأ إلى هذه الحيلة بعد ضائقة مالية تمر بها الجمعية التي يترأسها، وفق موزاييك.

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