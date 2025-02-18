عاجل/ أحداث لقاء ”السوبر”.. هذا ما تقرر في حق الموقوفين..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بمقرين بالتمديد في الاحتفاظ مدة ثمانية وأربعين ساعة اضافية بأكثر من خمسة وثلاثين شابا من المورطين في الأحداث التي شهدها ملعب رادس الاحد الماضي بمناسبة احتضانه مقابلة ” السوبر” بين الترجي الرياضي والملعب التونسي.

ووفق ما أكده الصادق الجويني الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس في تصريح لاذاعة موزاييك فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس كانت أذنت لأعوان فرقة الشرطة العدلية بمقرين ببفتح محضرين عدليين من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص في حق أكثر من خمسة وثلاثين شابا تورطوا في احداث عنف وشغب شهدها ملعب رادس الأحد الماضي.

وأفاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس والناطق الرسمي باسمها بأن الأبحاث لاتزال متواصلة للكشف عن الضالعين وراء تلك الأحداث.