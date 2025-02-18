وزيرة الشؤون الثقافية تؤدي زيارة غير معلنة لهذا المتحف..

أدّت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي اليوم الثلاثاء زيارة غير معلنة لمتحف باردو، اطلعت خلالها على سير العمل بهذا المعلم الذي يعد من المكاسب الوطنية وذي صيت عالمي يقتضي مزيد الاهتمام والعناية به.

وكانت الزيارة مناسبة عاينت خلالها أمينة الصرارفي مختلف الأنشطة والخدمات المقدمة واستمعت خلالها إلى مشاغل موظفي المتحف من اداريين وتقنيين مشرفين على عملية صيانة وترميم التماثيل والفسيفساء والقطع الأثرية التي يحتويها المتحف.

وأسدت الوزيرة خلال الزيارة تعليماتها بتعزيز التعهد بالصيانة والنظافة بما يسهم في اشعاع المتحف والحرص على تنويع الأنشطة واثراء الفضاءات المخصّصة للاقتناءات التذكارية والتي من شأنها أن تعزز جاذبية المعلم، وتساهم في دعم موارد وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، على غرار المتاحف في باقي دول العالم.

كما دعت إلى مزيد العناية بالمظهر الخارجي ومسار الدخول وجمالية بهو الاستقبال حتى يستجيب للمعايير الدولية في مجال النفاذ للمتاحف وخلق ديناميكية جديدة في هذا الفضاء.

وفي ختام الزيارة شددت الوزيرة على ضرورة أن يتحلى كل العاملين بالمتحف بالمسؤولية الوطنية لتقديم المتحف في أبهى حلله للزوار من تونس ومن الخارج والاعتزاز به كمكسب وطني مصنف ضمن العشر المتاحف الأولى في العالم.