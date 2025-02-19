10 رجات في نفس المنطقة في فترة قصيرة..المرصد التونسي للطقس والمناخ يفسر ويكشف..

أفاد المرصد التونسي للطقس والمناخ أن منطقة المكناسي والمزونة وقفصة سجلت 9 رجات أرضية خلال شهر فيفري 2025 ، ورجة أخر جانفي 2025.

وفي ما يلي التفاصيل:

24 جانفي: رجة جنوب القطار ولاية قفصة بقوة 2.5°.

🔸3 فيفري: رجتان في المكناسي بقوة 4.9° و 2.6°.

🔸4 فيفري: رجة في المكناسي بقوة 2.5°.

🔸6 فيفري رجة جنوب المتلوي ولاية قفصة بقوة 2.6°.

🔸6 فيفري: رجتان في المكناسي و المزونة بقوة 2.5° و 2.9°

🔸17 فيفري 3 رجات شمال المحرس، غرب السند و بين المزونة و المكناسي بقوة 2.7° و 2.2° و 4.1°

🔴وسجلت منطقة #غار_الدماء رجة أرضية اليوم 18 فيفري ساعة 00 و 52 دق بقوة 2.5°.

🔴تعدد الرجات (10 رجات في نفس المنطقة في فترة قصيرة) ليس بالضرورة حدثا سلبيا، فعملية إفراغ الطاقة من باطن الأرض تكون على مراحل بعدة رجات خفيفة أفضل من زلزال قوي دفعة واحدة ، ويبدو أنها رجات ارتدادية للرجة الأولى القوية نسبيا يوم 3 فيفري 2025 بقوة 4.9°.

🔴الرجات في تونس لا علاقة لها برجات اليونان البعيدة.

🔴 تسجل تونس 🇹🇳 سنويا بين 20 و 40 رجة أرضية ضعيفة و متوسطة أغلبها ببن 1.5° و 4° وقليلا ما نسجل بين 4 و 5 درجات و نادرا ما نسجل 5 و 6 درجات على سلم رختر.