الكشف عن تورّط 18 نفرا في حملة تشويه “شامبو” “lilas”..محامي الشركة يفجرها ويكشف..(فيديو)

كشف نبيل بن حسن محامي شركة “lilas” التونسية، انه تم رفع عدّة قضايا بعد الحملة الممنهجة التي تعرّضت لها الشركة من خلال تشويه منتوجات “الشامبو” التي تنتجها.

واوضح نبيل بن حسن في تصريح لبرنامج “الحقائق الأربع”،في حلقته التي بثها ليلة البارحة أن التحقيقات أثبتت تورّط أكثر من 18 نفرا في حملات تشويه “شامبو” “lilas”.

واكد المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بأحدهم، فيما يزال آخرون بحالة فرار وعدد آخر بحالة سراح وماتزال الأبحاث متواصلة وفق تعبيره.

وبين المحامي أن المتهمين المحالين بحالة فرار هم بالاساس اشخاص ساهموا في تشويه منتوج “شامبو” “lilas” من خارج تونس حسب قوله.

ويذكر انه في الفترة الاخيرة قد راجت فيديوات لمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي اثارت ضجة كبيرة بعد ادعائهم بتساقط شعرهم اثر استعمال شامبو “lilas”.