المرصد الوطني للفلاحة:إستقرار نسبي في أسعار الحبوب سنة 2025 في السوق العالمية

تشير توقعات سوق الحبوب العالمية لسنة 2025، إلى استقرار نسبي في الأسعار، حيث ستكون مرتفعة نسبيا بالنسبة للحبوب مقارنة بالبذور الزيتية، وفق ما أظهره تقرير حول “وضع السوق العالمي للحبوب سنة 2024″، نشره المرصد الوطني للفلاحة، الإربعاء، إستنادا إلى بيانات المجلس العالمي للحبوب.

ومن المتوقع أن تظل أسعار الحبوب، وخاصّة الذرة والقمح، عند مستويات مرتفعة نسبيا تبعا للمعادلة بين المخزون العالمي والإستهلاك.

في المقابل، قد تشهد أسعار البذور الزيتية على غرار الصوجا والكانولا (صنف كولزا) تراجعا مقارنة بالحبوب، وفق المصدر ذاته.

ولفت المرصد إلى استمرار التقلبات وعدم اليقين في ما يتعلق بالظروف المناخية والسياسات التجارية، التّي من شأنها أنّ تنعكس على توجهات الأسعار. “تبقى التوقعات بالنسبة لسنة 2025، غير مؤكّدةّ، ومرتبطة بالظواهر المناخية والتوجهات السياسية، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية”

وأفاد المرصد، من جهة أخرى، أنّ الإنتاج العالمي من الحبوب، سجل خلال الموسم 2023-2024 مستوى قياسي جديد، ناهز 2309 مليون طن، متجاوزا 2269 مليون طن للموسم 2022-2023. ويعود هذا الإرتفاع، بشكل رئيسي، إلى الصابة الإستثنائية من القمح اللين.

وقدرالإستخدام العالمي للحبوب، في الآن ذاته، خلال الموسم 2023-2024، بنحو 2320 مليون طن، أي بزيادة بنسبة 2 بالمائة مقارنة بموسم 2022 / 2023، ويفسر ذلك بارتفاع الإستهلاك الغذائي، خاصّة، في آسيا.

“في المقابل، تراجعت مخزونات الحبوب العالمية، بنسبة 2 بالمائة، لتصل إلى 604 ملايين طن، تبعا لتقلّص المخزون من الذرة، خاصّة، في الصين وفي الولايات المتحدة وفي بلدان الإتحاد الأوروبي، حيث كان الإنتاج أقل من المتوقع، بحسب المرصد.

وبخصوص تجارة الحبوب على المستوى العالمي خلال الموسم 2023-2024، فقد تراجعت بنسبة 1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب459 مليون طن، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تراجع واردات الصين من الذرة وتقلص صادرات روسيا وأوكرانيا والإتحاد الأوروبي من القمح.