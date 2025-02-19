عاجل/ موسكو تعلنها: بدأنـا في تطبيع العلاقات مع واشنطن



بعد الإعلان عن فتح مسار الحوار الروسي الأميركي، إثر المحادثات التي عقدت أمس في السعودية، أعلنت موسكو أن “التطبيع مع واشنطن بدأ”.

فقد قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن “التوجه نحو تطبيع العلاقات بين روسيا وأميركا في جميع المجالات بدأ”.

كما أضاف في كلمة أمام مجلس الدوما إن المحادثات الروسية الأميركية بالرياض أعطت اهتماما خاصا للملف الأوكراني، مشيرا إلى أن روسيا دائما منفتحة على الحوار مع أي دولة على أساس الاحترام المتبادل.

وتابع قائلا إن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفهم موقفنا بناء على تصريحاته بأن الناتو هو السبب الرئيسي لحرب أوكرانيا”.

من جانبه، اعتبر الكرملين، الأربعاء، أن المباحثات التي أجراها وفدان: روسي وأميركي في الرياض الثلاثاء، تشكّل “خطوة مهمة” نحو التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا التي تتمّ عامها الثاني الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحافيين “تمّ اتخاذ خطوة مهمة للغاية، للغاية، في اتجاه توفير الظروف لتسوية سلمية”، مضيفا أن “الطرفين أظهرا الإرادة السياسية اللازمة، وأعني بذلك روسيا والولايات المتحدة”.

العربية.نت