نابل: مدير التجارة يُطمئن المواطنين بخصوص توفير هذه المواد في رمضان.. #خبر_عاجل

اكد المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي، إن جميع المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة خلال شهر رمضان المعظم.

كما كشف الخلفاوي عن برنامج رقابي خصوصي بالتنسيق مع المصالح الأمنية والمصالح الرقابية التابعة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من اجل متابعة الوضع العام للتزود بمختلف المواد والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية.

واضاف الخلفاوي، في تصريح للديوان اف ام، اليوم الاربعاء، ان هناك استقرارا على مستوى التزود بمختلف المواد الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم حمراء ولحوم بيضاء، مشيرا الى انه سيتم تكثيف العمل الرقابي للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتجاوزات لضمان التزود بالمنتوجات الفلاحية خاصة الفلفل والطماطم والبطاطا التي تعرف فجوة هيكلية وتقاطع الفصول تزامنا مع شهر رمضان المعظم.

ولفت الخلفاوي، الى ان بعض المواد الاساسية تشهد اضطرابا ونقصا في التزويد على غرار مادة السكر، مشيرا الى انه سيتم تزويد ولاية نابل بـ170طنا اسبوعيا خلال شهر رمضان مع تخصيص كميات اضافية من مادة القهوة.