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هذه الشركة الجهوية للنقل تعزّز أسطولها بحافلات جديدة.. #خبر_عاجل

2025/02/19 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس

تسلمت الشركة الجهوية للنقل بجندوبة 04 حافلات نقل بين المدن رفاهة كقسط أول من مجموع 06 حافلات بقيمة جملية تقدر بـ3,9 مليون دينار.
كما ستتسلــــم الحافلتيـــــن المتبقيتيـــــن كقســــط ثانــــي وأخير خلال شهر أفريل المقبل، وفق بلاغ صدر اليوم الاربعا عن وزارة النقل.
وتندرج هذه الإقتناءات ضمن إستراتيجية وزارة النقل الرامية إلى ضرورة التسريع في تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي، إستجابة لتطلعات المواطنين تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة، وفق نص البلاغ.
و ستمكن هذه الحافلات من تدعيم أسطول النقل بين المدن و تحسين جودة الخدمات.

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