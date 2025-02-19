بشرى لذوي الهمم بخصوص الانتداب في الوظيفة العمومية.. #خبر_عاجل

من المنتظر أن يتم خلال الأشهر القليلة القادمة الإعلان عن نتائج المناظرة الخاصة بانتداب الاشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية، ذلك ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل جمعت وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، مع ممثلي منظمة الدفاع عن الأشخاص ذوي الاعاقة، حسب بلاغ للمنظمة.

وتباحث الطرفان، خلال اللقاء، سبل دفع التعاون بين الوزارة والمنظمة من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق حول البرامج والسياسات الوطنية الاجتماعية الحالية والمستقبلية لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة دون أي تمييز.

كما مثلت الجلسة فرصة لتقديم وطرح عديد الإشكاليات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات الحياتية وخاصة في ما يتعلّق بالنهوض الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والتعليم والتكوين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقدم ممثلو المنظمة خلال الجلسة أهم الصعوبات والإشكاليات التي تعترض تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم وخاصة في المجالات الأساسية كالتشغيل والصحة والتعليم والتكوين والنقل والبنية التحتية غير المهيأة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الإعاقة بالاستقلالية والدمج الشامل.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، حسب ذات البلاغ، إطلاعه على كل الإشكاليات المطروحة مبديا اهتمامه للإشراف ومتابعة مختلف البرامج التي من شأنها ان تعمل على تحسين وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس.

وتولى أعضاء المنظمة تقديم جملة من التوصيات وخاصة منها المتعلقة بتشتغل الأشخاص ذوي الإعاقة ومزيد العمل على تعزيز مشاركتهم في الشأن العام، داعين وزارة الشؤون الاجتماعية إلى مزيد التنسيق مع مختلف الأطراف ومع الوزارات الأخرى من أجل نشر ثقافة دمج ذوي الإعاقة واعتماد المقاربة الحقوقية في كل المجالات.