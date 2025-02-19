عاجل/ رجّة أرضية جديدة في المكناسي

شهدت منطقة شرق مدينة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد رجة أرضية عصر الاربعاء 19 فيفري 2025 بلغت قوتها 5ر3 درجة ريشتر.

وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ له ان محطات رصد الزلازل التابعـة له سجلت الرجة علـى الساعـة 15 و 57 دقيقة بالتوقيت المحلي بالمركز الذي حـدد حسب التحاليل الأولية عند 59ر34 درجة خط عرض و 9ر68 درجة خط طول.

وشهدت منطقة المكناسي منذ مطلع شهر فيفري الجاري 4 رجات أرضية بلغت أقصاها 9ر4 درجة على سلم ريشتر يوم 2 فيفري 2025

وتلتها هذه الرجة، رجات اخرى اقل حدة بلغت 6ر2 درجة يوم 3 فيفري 2025 و 4ر2 درجة يوم 4 فيفري 2025 و 5ر2 درجة يوم 6 فيفري 2025 .