الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تُعرب عن رغبتها في المشاركة بمشاريع الطاقات المتجدّدة بتونس

اجتمع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، ببعثة من الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي يترأسها “Cheikh Tidiane Diagne” بحضور الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في تونس، “Alexandre Arrobio” وثلة من إطارات من الوزارة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار زيارة العمل التي تؤديها البعثة إلى تونس من 17 إلى 19 فيفري الجاري قصد تقديم منصة الضمانات ضد المخاطر لتشجيع الاستثمارات الخاصة، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

وتطرّق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون ومزيد الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة مع التركيز على المشاريع الجديدة التي يمكن أن تستفيد من ضمانات الوكالة خصوصا في إطار نظام اللزمات.

وأكد وائل شوشان على مزيد تعزيز التعاون بين الوزارة و الوكالة، مذكرا بمساهمتها في إنجاز 3 مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بكل من ولايات القيروان وسيدي بوزيد وتوزر.

وأعربت الوكالة عن رغبتها في المشاركة في المشاريع الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المندرجة ضمن برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1700 ميغاواط في الفترة القادمة.

يشار إلى أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “MIGA” هي منظمة تابعة لمجموعة البنك الدولي و تأسست في سنة 1988 ومقرها واشنطن.

وتتمثل مهامها بالأساس في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم النمو الاقتصادي من خلال تقديم ضمانات ضد المخاطر الغير تجارية للمستثمرين و المقرضين.