القيروان: عدد من الطلبة يحتجون على ما وصفوه بتقصير إدارة مبيت الحي الجامعي “صبرة” برقادة إثر وفاة أحد طلبة المبيت

عمد عدد من طلبة المركب الجامعي برقادة، صباح اليوم الخميس، الى غلق الطريق الوطنية رقم 2 في الاتجاهين على مستوى كلية الأداب و العلوم الإنسانية برقادة، وسط حالة من الاحتقان إثر وفاة زميلهم، واحتجاجا على ما وصفوه “بتقصير إدارة مبيت الحي الجامعي “صبرة” برقادة وتأخرها في طلب سيارة الإسعاف”.

كما نفذ طلبة آخرون وقفة إحتجاجية صباح اليوم امام مقر ديوان الخدمات الجامعية وسط مدينة القيروان، مطالبين بفتح تحقيق ومحاسبة كل من تسبب في هذه الحادثة، على حد تعبيرهم.

وأشاروا، في تصريحات متطابقة لصحفية “وات”، إلى أن زملاء المتوفى اتصلوا صباح أمس الاربعاء بإدارة المبيت لإعلامها بحالته الصحية، وبضرورة توفير سيارة إسعاف لنقله للمستشفى، غير أنها لم تتفاعل مع طلبهم وتعللت بعدم توفرها نتيجة عدم تجديد العقد القاضي بتوفير سيارة إسعاف بالمبيت لهذا العام، وفق قولهم.

وأضافوا ان “مدير المبيت اتصل إثر ذلك بالحماية المدنية على الساعة العاشرة والنصف صباحا وتم توجيه سيارة لنقل الطالب إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي ابن الجزار.”

والطالب المتوفى والبالغ من العمر 22 سنة مرسم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان، وأصيل منطقة سيسب من معتمدية السبيخة من ولاية القيروان، وكان قد اشتكى صباح يوم الاربعاء من آلام واعلم زميله بنفس الغرفة بأنه غير قادر على التوجه للدراسة، ليتم اعلام ادارة المبيت ونقله إلى مستشفى ابن الجزار لكنه توفي في حدود الخامسة مساء.

من جانبه، أوضح مدير ديوان الخدمات الجامعية بالوسط مدير المبيت الجامعي بالنيابة نور الدين الخليفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه لم يتم إعلام إدارة المبيت بحالة الطالب سوى في حدود الساعة العاشرة و النصف، ليتم الاتصال مباشرة بالحماية المدينة التي تحولت لنقله على جناح السرعة الى المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، حسب قوله.

وأفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان، معمر الحاجي، في تصريح لوكالة “وات”، بأن الطالب كان يعاني حال وصوله إلى المستشفى من إرتفاع في درجات الحرارة، ونقص في نسبة الاكسيجين في الرئتين، وانخفاض في نسبة السكري في الدم، وقد تم تقديم الاسعافات اللازمة له غير أن المنية وافته مساء يوم أمس.

يشار إلى أن عددا من طلبة المركب الجامعي برقادة عمدوا خلال الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس إلى غلق الطريق الوطنية رقم 2 في الاتجاهين وذلك على مستوى المركب وحرق العجلات المطاطية.

كما أعلن الإتحاد العام التونسي للطلبة، في بيان له، الدخول في اضراب عن الدراسة ابتداء من اليوم الخميس، مطالبا بـ”فتح تحقيق ومحاسبة فورية وصارمة لكل من تسبب في هذه الفاجعة”، وبإصلاح جذري وشامل للبنية الصحية في المبيتات الجامعية، وتوفير طاقم طبي دائم، وضمان جاهزية التدخل السريع” ، وفق نص البيان.