عاجل/ إتّـخاذ هذا الإجراء بخصوص موسم “الصولد”

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2025/02/20 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, مجتمع

أفاد المدير العام للمنافسة والأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة، حسام الدين التويتي، بأنه سيتم خلال السداسي الأول من العام الجاري تنقيح الأمر المنظم لموسم التخفيضات « الصولد ».
وبيّن التويتي، في تصريح للاذاعة الوطنية اليوم الخميس 20 فيفري 2025، أنه سيتم إعطاء أكثر مرونة وتوسيع قائمة المنتوجات التي يشملها الصولد.
وشدد التويتي على أن الوزرة ستعمل من أجل إعادة الحجم الحقيقي لتظاهرة الصولد خاصة في ظل ماتشهده الأسواق من تغيرات من خلال البيع عبر الانترنات وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها.
وفي ما يتعلق بالموسم الحالي، لفت التويتي إلى إمكانية التمديد في موسم الصولد الحالي الذي ينتهي موفى فيفري الجاري، بأسبوعين مع إقرار تخفيضات مهمة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

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