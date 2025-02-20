عاجل/ “الصوناد” تعلن عن تفاصيل جدولة الديون لفائدة مليون ونصف حريف

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ اليوم الخميس 20 فيفري 2025، انه تقرر تمتيع شريحة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم 40 متر مكعب في الثلاثية من جدولة آلية لديونهم على أقساط شهريّة يتم احتسابها بناء على قيمة الدّين ويمكن أن تمتد إلى 7 سنوات.

كما تقرر تمتيع المجامع المائيّة التّي تلاقي صعوبات في خلاص استهلاكها من جدولة ديونها على أقساط شهريّة يمكن أن تمتد إلى 7 سنوات.

واشارت الشركة الى أنه سيتم تطبيق هذا الإجراء بداية من 24 فيفري 2025، لفائدة المعسّرين من حرفاء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) في سداد الديون المتخلّدة بذمتهم إلى غاية 19 فيفري 2025، والذين يقدر عددهم بحوالي مليون ونصف المليون حريف تخلد بذمتهم 300 مليون دينار.

وحسب نص البلاغ فان هذه الاجراءات تاتي في إطار تنفيذ ما أذن به رئيس الجمهورية، كما اكدت “الصوناد” التزامها الدائم بالإنصات الى حرفائها والتّفاعل الإيجابي مع مشاغلهم.