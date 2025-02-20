وفاة طالب بمبيت جامعي: وزارة التعليم العالي تتدخّل.. #خبر_عاجل

اعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي اليوم الخميس 20 فيفري 2025، أنه تم الاذن بالقيام بالأبحاث اللازمة للتثبت في ظروف وفاة الطالب المرسم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان محمد عزيز المعراجي.

وتعهدت الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوء نتائج التحقيق متقدمة بأحر التعازي لعائلة الفقيد.

وكان عدد من الطلبة من مختلف المؤسسات الجامعية بالقيروان احتجوا اليوم الخميس أمام مقر الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية على اثر وفاة زميلهم أمس بالمبيت الجامعي صبرة بكلية رقادة القيروان.

واعتبر المحتجون ان حالة الوفاة كانت نتيجة تقصير من ادارة المبيت الجامعي والمماطلة في اسعافه وفق تعبيرهم.

وقال مدير الادارة الجهوية للخدمات الجامعية بالقيروان نور الدين الخليفي في تصريح لمراسل ديوان اف أم، انّه تم فتح تحقيق إداري ليتحمل كلّ طرف مسؤوليته، مشيرا إلى أنّ الاتّفاقية بين سيارة الاسعاف الخاصة و إدارة المبيت لم يتم تجديدها.