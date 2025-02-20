عاجل/ “الستاغ” تعلن تفاصيل جدولة الديون لفائدة هؤلاء الحرفاء..

اعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في بلاغ اليوم الخميس 20 فيفري 2025، أنه سيتم جدولة ديون المتعسرين في سداد فواتيرهم من حرفاء الشركة إلى أقساط شهرية يمكن أن تمتد إلى 7 سنوات علما وأن هذا الإجراء استثنائي يتعلق بالديون المسجلة إلى غاية 19 فيفري 2025 .

وستطبق هذه الإجراءات بداية من 24 فيفري 2025، كما يلي :

تمتيع شريحة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة وقدرة مكتتبة بأقل من أو تساوي 4 كيلوفولط أمبير (kVA)، من جدولة آليّة لديونهم السابقة على أقساط شهرية يتم احتسابها بناء على قيمة الدين.

تمكين المؤسسات الصغرى التي توقفت عن العمل نتيجة لتراكم ديونها، من جدولة فواتير استهلاكها غير المستخلصة وذلك بعد التقدم بطلب في الغرض.

تمتيع المجامع المائية التي تتعرض لصعوبات في خلاص فواتير استهلاكها من جدولة ديونها .

واشارت الستاغ الى ان هذه الخطوة تاتي تنفيذا للإجراءات التي أذن بها رئيس الجمهورية.

هذا واكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز التزامها الدائم بالتفاعل الايجابي مع حرفاءها والحرص على تحسين خدماتها ضمانا لإستمرارية المرفق العمومي .