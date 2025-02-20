ألمانيا تبدأ تصنيع صاروخ “الدفاع الفضائي” الإسرائيلي.. #خبر_عاجل

بدأت إدارة الجيش الألماني أعمال البناء الخاصة بنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي “آرو 3” في قاعدة هولتسدورف الجوية الواقعة جنوب العاصمة الألمانية برلين.

ووفقًا لما أعلنه متحدث باسم المكتب الاتحادي للبنية التحتية وحماية البيئة وخدمات الجيش الألماني، فإن الهدف هو تحقيق القدرة التشغيلية الأولية للنظام بحلول عام 2025، وأردف: “من المتوقع أن تصل المنظومة إلى جاهزيتها الكاملة بحلول عام 2030.”

وسيكون مطار هولتسدورف العسكري، الواقع على الحدود بين ولايتي براندنبورغ وسكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا، أول ثلاث قواعد ستقام عليها وحدات إطلاق الصواريخ التي حصلت عليها ألمانيا من إسرائيل.

وستكون هذه الصواريخ جزءًا من نظام دفاع جوي موسع لسد الفجوات في منظومة الحماية الحالية.

ويمكن لمنظومة “آرو 3” (السهم) تدمير الصواريخ المعادية على ارتفاع يصل إلى أكثر من 100 كيلومتر، أي خارج الغلاف الجوي وعند بداية الفضاء الخارجي، مما يسمح بتحييد الصواريخ المعادية في أبعد نقطة ممكنة.

وتعد هذه القدرة الأولى من نوعها في أعلى طبقات الدفاع الصاروخي، حيث لم يكن هناك نظام مماثل في ألمانيا من قبل.

وكانت ألمانيا قد قامت بتفكيك بعض أنظمة الدفاع الجوي الأخرى بعد نهاية الحرب الباردة، ويتم الآن تعزيز هذه الأنظمة مرة أخرى.

سكاي نيوز