عاجل/ أحداث مباراة “السوبر” في رادس: هذا ما تقرّر ضد الشبّان المورّطين

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، اليوم الخميس 20 فيفري 2025، بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 شبان من المورطين في أحداث العنف والشغب التي شهدها ملعب رادس الأحد الماضي، اثر مقابلة السوبر بين الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي. مع حفظ التهم في حق أكثر من 20 شابا، وفق ما افادت به موزاييك .

وكانت النيابة العمومية قد أذنت بمباشرة الأبحاث اللازمة في حق 46 شابا، 7 منهم بحالة فرار، مع الاحتفاظ بالباقين.

وقررت المحكمة احالة الشبان الاربعة على المجلس الجناحي واحالة 10 آخرين بحالة سراح على أنظار المجلس واحالة 7 بحالة فرار أيضا على أنظار المجلس الجناحي، لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالانضمام لجمع من شأنه الاخلال بالراحة العامة والتسبب في أعمال شغب بالمنشآت الرياضية ورمي مواد صلبة واحداث الهرج والتشويش.