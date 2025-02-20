عاجل/ بطاقة إيداع بالسجن ضدّ هذا المسؤول..

أكد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بجندوبة، علاء الدين العوادي، أنه و على اثر شكاية من طرف اللجنة الجهوية لاسناد رخص التاكسي بولاية جندوبة ضد رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات التاكسي بجندوبة من أجل اتهامه بالفساد و المحسوبية في إسناد الرخص، تعهدت النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة بالشكاية و عهدت لفرقة الشرطة العدلية بجندوبة بالبحث و التحري في الموضوع.

و إثر استيفاء الأبحاث، تولت النيابة العمومية إحالته على المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية بجندوبة لمقاضاته من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك و القذف العلني طبق الفصول 128 و 245 و 247 من المجلة الجزائية و بعد استنطاق المتهم بتاريخ اليوم الخميس 20 فيفري 2025 و بعد الجلسة و المفاوضة قرر المجلس الجناحي لذات المحكمة إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم و تأخير القضية إلى جلسة يوم الأربعاء القادم 26 فيفري 2025 .

و أضاف العوادي في تصريح لإذاعة “الجوهرة أف أم”، أن المشتكى به تقدم بدوره بشكاية لدى النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة ضد أعضاء اللجنة الاستشارية لاسناد رخص التاكسي بولاية جندوبة من أجل شبهة التلاعب و فساد في إسناد الرخص و قد قررت النيابة العمومية بنفس التاريخ و بعد اجراء الأبحاث اللازمة فتح بحث تحقيقي في الغرض على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية .