وزارة الثقافة تنعى عميدة حرفيّات سجنان..

نعت وزارة الشؤون الثقافية، عميدة حرفيّات سجنان الراحلة جمعة السالمي، التي وافتها المنيّة اليوم الخميس 20 فيفري 2025.

وتُعتبر الفقيدة، من أولى حرفيّات الفخار في سجنان، حيث أفنت حياتها في صناعة الطين وعرائسها التي تميّزت بانحيازها للمرأة وعرفت بإتقانها وجمالها، وهو ما جعلها تشارك في العديد من المعارض العالمية.

كما استند باحثو المعهد الوطني للتراث إلى مسيرة الفقيدة جمعة في صناعة فخار سجنان لاتمام الملف العلمي لإدراج هذه المهارة ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وتحصلت الفقيدة على الصنف الثالث من وسام الجمهورية كما كُرّمت ضمن فعاليات الدورة الأولى لأيام سجنان بالمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات على ما قدّمته خلال سنوات متتالية لهذا القطاع وتمّ افتتاح ساحة بالمدينة تحمل اسمها.