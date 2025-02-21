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تعزيز أسطول الحافلات بولاية نابل.. #خبر_عاجل

2025/02/21 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, مجتمع

تسلمت الشركة الجهوية للنقل بنابل اليوم الجمعة 21 فيفري 2025، أربعة حافلات جديدة مخصصة للنقل الحضري بكلفة تناهز 2 مليون دينار كدفعة ثانية من برنامج إستثمارات الشركة لسنة 2024، على ان يتم إستكمال البقية و عددها 9 حافلات على دفعات: حافلاتان رفاهة من المزمع اقتنائها خلال شهر أفريل 2025، و 07 حافلات عادية نقل بين المدن في بداية شهر جويلية 2025 .
وتندرج هذه الإقتناءات ضمن برنامج الشركة لتعزيز أسطولها وتطوير العرض بكل من ولايتي نابل وزغوان في إطار سياسة الدولة الرامية إلى ضرورة التسريع في تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي سواء الحضري أو بين المدن استجابة لتطلعات المواطنين

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