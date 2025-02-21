“الستاغ”: مليونـي حريف سينتفعون بجدولة الديون بصفة آليّة.. #خبر_عاجل

اكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة، إن حوالي مليوني حريف من إجمالي 4،5 مليون حريف سينتفعون بإجراء تقسيط وجدولة الديون.

وفي تصريح لاذاعة الشباب، اليوم الجمعة 21 فيفري 2025، أوضح فيصل طريفة أن جدولة الديون ستكون بصفة آلية وستكون مُضَمَنة في الفوترة الجديدة وبالتالي الحريف غير مطالب بتقديم مطلب أو بالتوجه إلى أقاليم الستاغ.

وسيتم جدولة من تخلدت بذمتهم ديون إلى أقساط شهرية يمكن أن تمتد إلى 7 سنوات، ويهم القرار الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة وقدرة مكتتبة بأقل من أو تساوي 4 كيلوفولط أمبير (kVA).

وأشار الرئيس المدير العام للستاغ، إلى أنه سيقع تمتيع المجامع المائية التي تتعرض لصعوبات في خلاص فواتير استهلاكها بجدولة ديونها، إضافة إلى تمكين المؤسسات الصغرى التي توقفت عن العمل نتيجة لتراكم ديونها، من جدولة فواتير استهلاكها غير المستخلصة وذلك بعد التقدم بطلب في الغرض.