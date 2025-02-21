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عاجل/ كشف ملابسات جريمة قتل عاملة فلاحية في قفصة

2025/02/21 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تمكن أعوان و إطارات فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بقفصة، اليوم الجمعة، من الكشف عن ملابسات جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة تعمل في المجال الفلاحي في ضيعة بقفصة الشمالية، وفق ما أفادت به “الجوهرة أف أم”.
وقد حاول المتهم، وهو زوج الضحية، في بداية الأبحاث التمويه والإيهام بأنها وفاة طبيعية، ولكن بتعميق التحريات من قبل الفرقة المذكورة وإجراء المعاينات الفنية والتساخير الطبية، تمكنوا من كشف الحقيقة وبيان أركان جريمة القتل.
وتبين أن الزوج هو الفاعل الرئيسي الذي أقدم على قتل زوجته.
وبمراجعة النيابة العمومية بقفصة، أذنت بالاحتفاظ به من أجل شبهة القتل العمد وإحالته على أنظار العدالة.

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