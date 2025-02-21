معركة بين تلاميذ من معهدين تنتهي بتدخّل الأمن وفتح محاضر بحث.. #خبر_عاجل



تولت وحدات الحرس الوطني بمعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس، أمس الخميس، فتح محضر في العنف وآخر في هضم جانب موظف عمومي، على اثر مناوشات جدت بين تلاميذ معهد بمنزل شاكر وتلاميذ معهد آخر بالزوايد، مع تدخل بعض الأولياء، حيث تعمدوا رشق بعضهم بالحجارة مما أدى إلى إصابة فتاة بجرح بسيط مع تهشيم بعض الطاولات وبلور الأقسام.

وأوضح وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية صفاقس 2 هشام الكسيبي في تصريح لديوان أف أم اليوم الجمعة، أنه تم تكليف فرقة الأبحاث والتفتيش بجبنيانة لمواصلة الأبحاث في الغرض لافتا إلى أن الأبحاث شملت 5 أشخاص.

وأضاف الكسيبي أن الوضع الآن مستقر بعد تدخل الأمن وفض هذه المناوشات مشيرا إلى أن التهم تتمثل في تكوين وفاق قصد التحضير والاعتداء على الأملاك باستخدام طفل والانضمام إلى جمع للإخلال بالراحة العامة إضافة إلى رمي مواد صلبة على المباني وعربات الغير والاعتداء على حرية الجولان .