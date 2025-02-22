نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك ونقطتين لبيع اللحوم المبردة بهذه الولاية

تجري الاستعدادات صلب ولاية منوبة والإدارة الجهوية للتجارة وبلدية منوبة، لتركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك وسط المدينة، مع مواصلة العمل بنقطة « ديوان ماركت » التابعة ديوان الأراضي الدولية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمركب الفلاحي ببرج العامري، وتنويع المواد المعروضة بها، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بمنوبة الصادق للاّهم.

وأفادت وكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن هناك حرص على التنسيق لبعث مزيد من النقاط، التي قد تركز بالبطان والمرناقية وطبربة، بعد إعراب البلديات عن استعدادها لتركيزها، في انتظار توفير الفضاءات المناسبة التي يفرض استجابتها للشروط وتوفر جميع المرافق الضرورية بها.

كما سيقع توفير نقطتي بيع لحوم مبردة، انطلقت خدمات الأولى بمنوبة الوسطى، ويجري الإعداد لتركيزالثانية بالسوق البلدي بمنوبة، وفق الأسعار التي يتم وضعها للغرض وهي 200ر38 دينارا للحم الخرفان وبين 26 دينارا و500ر35 دينارا لمختلف أنواع اللحم البقري .

وبيّن ذات المصدر، أنه من المنتظر استئناف تزويد وحدتي تعليب الزيت النباتي خلال شهر رمضان بالحصة المخصصة للجهة، وبمختلف المواد الحساسة من فارينة وسميد وسكر وقهوة وأرز.