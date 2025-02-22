عاجل/ الدكاترة المعطّلون يرفضون المناظرة

قال عضو حراك الدكاترة المعطلين عن العمل محمد علي ثامري، إن البلاغ الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم امس، والذي يهمهم غير واضح ودعاها لمزيد من التوضيحات.

وأضاف الثامري في تصريح لاذاعة الديوان اليوم السبت، أن الحديث عن انتداب في البلاغ، يعني ان هناك مناظرة سيتم فتحها مشددا على أن المناضرة أصبحت آلية للمحاباة والمحسوبية على حد تعبيره.

وشدد في السياق ذاته، على أن “المناظرة مرفوضة من جميع الدكاترة”، قائلا “كيفاش دكتور يعمل مناظرة لدكتور آخر؟”.

واعتبر أن وزارة التعليم العالي قامت بمغالطة الجميع عندما نفت وجود شغورات، في حين أنها قامت باحتساب المتعاقدين والعرضيين ومن يشتغلون عن طريق الساعات الإضافية، وفق قوله.

وتابع المتحدث قائلا “للأسف هناك لوبيات لا تريد أن تتقدم تونس نحو الأفضل” وان الدكتور يعيش اليوم معاناة كبرى.

واعتبر أن رئاسة الجمهورية الوحيدة التي أنصفتهم وفتحت لهم أبوابها، قائلا ” كل ما نتحركوا يتفاعل معنا رئيس الجمهورية بطريقة إيجابية”.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعلنت في بلاغ امس الجمعة 21 فيفري، أنه يتم بخصوص تشغيل حاملي شهادة الدكتوراه، العمل بالتنسيق مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومراكز البحث على ضبط الحاجيات الحقيقية من الانتدابات الجديدة بعنوان سنة 2025 في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي، وذلك في كافة الاختصاصات باحتساب جميع عقود التدريس المبرمة ومجموع الساعات الإضافية للسنة الجامعية 2024-2025.