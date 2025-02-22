إليك 24 نصيحة لتحقيق الاستفادة الروحانية خلال شهر رمضان

يعتبر شهر رمضان المبارك لدى المسلمين، أكثر من مجرد صيام عن الطعام والشراب، بل شهر يغتنمه اغليب المسلمين في الطاعات والاعمال الحسنة، وهو شهر مليء بالروحانيات والفرص الذهبية للتغيير.

ولتحقيق أقصى استفادة من هذا الشهر العظيم، نحتاج إلى التخطيط والاستعداد المسبق.

اليك 24 نقطة تستعدّ بها لشهر رمضان:

1-استعد لرمضان بالصيام

2-استعد لرمضان بالقيام

3-استعد لرمضان بالصدقات

4-استعد لرمضان بالقرآن

5- الاستعداد لرمضان بصلة الرحم

6-استعد لرمضان بالمحافظة على الصلوات

7-استعد لرمضان بالخلق الحسن

8-استعد لرمضان بالنية الصادقة

9-الاستعداد لرمضان بحب الخير للآخرين

10-الاستعداد لرمضان بإصلاح القلوب

11-الاستعداد لرمضان بتجديد التوبة

12-الاستعداد لرمضان بالرفق بالأهل

13-الاستعداد لرمضان بمساعدة الآخرين

14-الاستعداد لرمضان بإزالة الشحناء والخصومات

15-الاستعداد لرمضان بالإكثار من الاستغفار

16-الاستعداد لرمضان بالإكثار من النوافل

17-الاستعداد لرمضان بتحديد الهدف

18-الاستعداد لرمضان بتنظيم الوقت

19-الاستعداد لرمضان بتعهد الأهل ورعايتهم

20-الاستعداد لرمضان بالتسامح في البيع والشراء

21-الاستعداد لرمضان بطلب العون والتوفيق من الله عز وجل

22-الاستعداد لرمضان بالصحبة الصالحة

23-الاستعداد لرمضان بإتقان العمل

24-الاستعداد لرمضان بلزوم الاستقامة