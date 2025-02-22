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فيديو: أسير اسرائيلي يقبّل رأس مقاتلين من القسّام على المباشر.. #خبر_عاجل

2025/02/22 أهم الأخبار, سياسة, فلسطين

خلال عملية تسليم دفعة جديدة من اسرى الاحتلال في قطاع غزة، اليوم السبت 22 فيفري 2025، اقدم احد الاسرى الاسرائيليين على تقبيل رأس مقاتلين اثنين من مقاتلي كتائب القسام، وذلك على منصة التسليم وخلال بث مباشر نقلته عدة فضائيات.
وقد اثارت اللقطة اندهاشا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها لفتة هي الاولى من نوعها في تاريخ الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.

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