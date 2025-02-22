هذا ما قرّره مهدي المناعي بعد تفوّهه بكلام بذيء في المباشر.. #خبر_عاجل



شهدت حلقة امس الجمعة 21 فيفري 2025، من برنامج رونديفو 9 على قناة التاسعة التلفزية الخاصة، صدور لفظ خارج في المباشر من الكرونيكور مهدي المناعي، مما أثار غضب وحفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

واثر ذلك نشر المناعي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تدوينة تضمنت اعتذارا وتوضيحا عما صدر منه، كما أعلن استقالته من البرنامج.

وفي ما يلي نص التدوينة كاملا:

توضيح و إعتذار :

أعتذر من كل المشاهدين على ما بدر مني بصورة مفاجئة و غير مقصودة و دون علمي بأن المصدح (الميكرو) مازال مفتوحا بعد مغادرة المنبر الإعلامي.

الخطأ غير مقصود و خلافا لما يروج فإن تلك الكلمة التي تسرّبت خطأ لم تكن موجهة لأيّ من الزملاء في البلاتو بل في إطار محادثة مع تقني صديقي خارج البلاتو في ال (off).

هذا و إحتراما للقناة و للمشاهدين أعلن إستقالتي من البرنامج الذي تشرّفت بالعمل ضمن فريقه.