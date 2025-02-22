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عاجل/ هذا ما تقرّر ضد عون أمن هدّد زوجته بالقتل..

2025/02/22 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة لفرقة مكافحة العنف ضد المرأة التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسليانة بفتح تحقيق في قضية تهديد بما يوجب عقابا جنائيا ضد عون أمن، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها زوجته في منطقة كسرى.
ووفقًا لما صرح به عيسى القاسمي، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسليانة لموزاييك، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وللاشارة، فإن زوجة الأمني نشرت الجمعة 21 فيفري 2025 مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ناشدت من خلاله السلطات القضائية والأمنية للتدخل وحمايتها، بعد تعرضها للتهديد بالقتل من قبل زوجها.

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