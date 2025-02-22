عاجل/ عملية طعن في فرنسا.. معلومات أولية حول هوّية المشتبه به

أفادت وسائل إعلام فرنسية مساء يوم السبت، بأن رجلا يبلغ من العمر 37 عاما مدرج على قائمة الإرهاب، طعن شخصا خلال مظاهرة في مولهاوس حتى الموت وأصاب شرطيين اثنين بجروح خطيرة.

وقال المدعي العام في مولهاوس نيكولاس هيتز الذي توجه إلى مكان الحادث، إن المشتبه به مسجل في ملف معالجة التقارير للوقاية من التطرف الإرهابي. وذكر أن عنصرين من الشرطة البلدية أصيبا في عملية الطعن أحدهما في الشريان السباتي والآخر “في الصدر. وأشار إلى أن ثلاثة ضباط آخرين من الشرطة البلدية أصيبوا بجروح طفيفة. ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية برونو ريتيلو إلى موقع الحادث مساء اليوم.

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن الأحداث وقعت قبل الساعة الرابعة عصرا بقليل، على هامش مظاهرة دعم للكونغو.

وصرح مصدر نقابي بأن المشتبه به مولود في الجزائر ويوجد حاليا تحت المراقبة القضائية وهو ملزم بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وقالت رئيسة بلدية المدينة ميشيل لوتز في رسالة نشرتها على فيسبوك: “لقد اجتاح الرعب مدينتنا”. وأضافت أن “المسار الإرهابي يبدو مفضلا في الوقت الراهن، وهذا أمر لابد من تأكيده على المستوى القضائي”.

وكالات