عاجل/ يوم غضب جهوي في قفصة.. وهذا موعده..

قرر ممثلو عدد من المنظمات الوطنية بولاية قفصة، تنفيذ يوم غضب جهوي يوم الأربعاء 26 فيفري 2025، يكون مشفوعا بمسيرة شعبية، وذلك تنديدا بما اعتبروه “استمرار سياسة التهميش والتسويف وتنصل الحكومات المتعاقبة من الايفاء بتعهداتها تجاه الجهة”.

وجاء في بيان مشترك صدر عشية اليوم السبت، عن الاتحاد الجهوي للشغل، والاتحاد العام لطلبة تونس والفرع الجهوي للمحامين والفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اعلان هذه المنظمات الدخول في عدة تحركات إحتجاجية دفاعاً عن حق الجهة في التنمية والتشغيل أمام ارتفاع نسب البطالة وتهالك البنية التحتية وتدهور المرفق الصحي.

وتجدر الاشارة إلى أن إقرار تنفيذ يوم غضب جهوي يأتي على خلفية حادث المرور الذي جد يوم الثلاثاء الماضي إثر اصطدام حافلة نقل للمسافرين تابعة لشركة النقل القوافل وشاحنة ثقيلة على مستوى الطريق الجهوية عدد 201 الرابطة بين معتمديتي أم العرايس والرديف، وأسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة تسعة آخرين.