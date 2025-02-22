جامعة مديري الصحف تعبر عن ارتياحها للإفراج عن محمد بوغلاب وتجدد تمسكها بالمرسوم  115..

عبّرت الجامعة التونسية لمديري الصحف ، اليوم السبت ، عن ارتياحها للإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب، معربة عن أملها في أن يكون ما تم تسجيله بداية انفراج حقيقي يتوّج بإطلاق سراح بقية الصحفيين والاعلاميين ومختلف من شملتهم بطاقات الإيداع في قضايا الرأي.

وأكدت الجامعة في بيان لها على قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن السجن يظل استثناء والأصل إبقاء المتهم بحالة سراح ما لم يهدد بقاؤه خارج أسوار السجن الأرواح البشرية أو السلم الاجتماعية .

كما شددت على ضرورة محاسبة كل من أخطأ وعلى وجوب محاربة الفساد في إطار العدل والانصاف والرحمة.

وجددت الجامعة موقفها المبدئي والمتعلق بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وفق المرسوم 115 دون غيره، مذكرة في الآن نفسه أنها أعدت مع شركائها من الأطراف الممثلة للصحافة والإعلام منذ سنة 2017 مشروع قانون أساسي للصحافة والاعلام وحرية التعبير ويبقى اليوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة الى اعتماده حماية للحقوق والحريات وضمانة للمواطن كمتلق للمعلومة .